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Мужа забирали в ЛТП — и мать задушила четырех детей, чтобы не отдавать их соцопеке

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  • 15.02.2024, 10:30
  • 6,976
Мужа забирали в ЛТП — и мать задушила четырех детей, чтобы не отдавать их соцопеке

Стали известные подробности жуткой трагедии в Орше.

Многодетную мать из Орши подозревают в убийстве четырех детей. Приближенный к силовикам телеграм-канал утром 15 февраля сообщил подробности трагедии.

По данным телеграм-канала, 36-летняя женщина воспитывала шестерых детей. Вместе с супругом она злоупотребляла алкоголем. На этой почве мужа забрали ранее в лечебно-трудовой профилакторий.

«Органы соцопеки обращают внимание на неблагополучную семью и готовятся к изъятию детей из семьи. Мать, решив не отдавать детей, душит своих 4-х малолетних детей возрастом от года до восьми», — написал телеграм-канал, отметив, что после этого женщина попыталась свести счеты с жизнью.

Напомним, сообщение об обнаружении тел четырех детей в возрасте от 1 года до 8 лет с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 14 февраля. По предварительной информации Следственного комитета, к произошедшему может быть причастна их 36-летняя мать.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) УК Беларуси.

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