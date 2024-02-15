ISW: Кремль готовит почву для атаки на еще одну страну бывшего СССР 5 15.02.2024, 10:33

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Россия стремится к тому, чтобы она стала возможной в ближайшее время.

Кремль создает информационные условия для гибридной операции в Молдове. Ее сроки пока что не определены, но Россия стремится к тому, чтобы она стала возможной в ближайшее время. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что кремлевские чиновники и пропагандисты пытаются создать информационные условия для оправдания возможных усилий России по дестабилизации Молдовы и предотвращения ее интеграции в Запад. Тот факт, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров продолжил эти нарративы и добавил дополнительные обвинения, свидетельствует о том, что Кремль организует широкие усилия в информационном пространстве.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что молдавские власти пытаются экономически «задушить» Приднестровье, якобы препятствуют дипломатическому решению приднестровского конфликта и сталкиваются с широким внутренним недовольством политикой молдавского правительства.

Связанный с Кремлем российский военный блогер недавно взялся за вопрос Приднестровья, чтобы последовательно продвигать кремлевские нарративы, а также утверждать, что Молдова «милитаризируется» с целью «насильственной реинтеграции» Приднестровья в состав Молдовы. К этому Россия, по словам блогера, должна подготовиться.

Недавно молдавские власти обвинили российских миротворцев в Приднестровье в проведении учений и применении оружия в молдавской зоне безопасности, что нарушает протоколы Совместной контрольной комиссии (СКК) ОБСЕ.