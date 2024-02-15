В Минске за «измену государству» начинают судить подполковника 3 15.02.2024, 10:44

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Антон Черемных

Его больше года держат за решеткой.

15 февраля начинается суд над заместителем командира 310-й группы артиллерии по идеологической работе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковником Антоном Черемных. Его дело рассматривает Минский городской суд, судья — Сергей Кацер.

Офицера держат за решеткой с начала 2023-го, сообщает euroradio.fm. Его арестовали в военном городке Боровка в Лепельском районе Витебской области и с тех пор он находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске. Черемных обвиняют в «измене государству» и «разжигании иной социальной розни». Ему грозит до 20 лет заключения (или даже смертная казнь). Обстоятельства дела до сих пор неизвестны. Суд будет закрытым. У офицера есть жена и двое несовершеннолетних детей.

Правозащитники обращают внимание, что изменения в 356-ю статью Уголовного кодекса РБ были внесены уже после ареста Антона Черемных. «Измена государству должностным лицом либо военнослужащим» теперь наказывается в том числе смертью.