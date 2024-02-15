закрыть
15 февраля 2024, четверг, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске за «измену государству» начинают судить подполковника

3
  • 15.02.2024, 10:44
  • 4,346
В Минске за «измену государству» начинают судить подполковника
Антон Черемных

Его больше года держат за решеткой.

15 февраля начинается суд над заместителем командира 310-й группы артиллерии по идеологической работе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии подполковником Антоном Черемных. Его дело рассматривает Минский городской суд, судья — Сергей Кацер.

Офицера держат за решеткой с начала 2023-го, сообщает euroradio.fm. Его арестовали в военном городке Боровка в Лепельском районе Витебской области и с тех пор он находится в СИЗО № 1 на Володарского в Минске. Черемных обвиняют в «измене государству» и «разжигании иной социальной розни». Ему грозит до 20 лет заключения (или даже смертная казнь). Обстоятельства дела до сих пор неизвестны. Суд будет закрытым. У офицера есть жена и двое несовершеннолетних детей.

Правозащитники обращают внимание, что изменения в 356-ю статью Уголовного кодекса РБ были внесены уже после ареста Антона Черемных. «Измена государству должностным лицом либо военнослужащим» теперь наказывается в том числе смертью.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип