«Зачем тебе эта тряпка?»: Лукашенко устроил истерику из-за дорогой одежды 10 15.02.2024, 10:50

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Диктатор боится, что «будет как в Украине».

Александр Лукашенко сделал странное заявление на совещании по вопросам образования из-за желания молодежи носить брендовую одежду.

Лукашенко поднял главу профильного ведомства Андрея Иванца и отчитал его за то, что студенты хотят хорошо одеваться.

«Я так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. Называют там всякие бренды, я о таких и не слышал, а если и слышал, то там только за имя нужно сумасшедшие деньги платить. Наши же хорошо шьют, да нет, надо так», – пожаловался диктатор.

«А зачем тебе эта тряпка?» – риторически спросил Лукашенко.

«Что же мы обманываем самих себя? Хотим допрыгаться до Украины. Поверьте, это легко. Еще один неосторожный шаг и мы там», – заявил диктатор.