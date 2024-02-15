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В Латвии начали конфисковать авто с российскими номерами

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  • 15.02.2024, 10:55
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В Латвии начали конфисковать авто с российскими номерами

С сегодняшнего дня.

В Латвии с 15 февраля 2024 года начали действовать поправки к «Закону о дорожном движении», разрешающие конфисковывать автомобили с российскими номерами.

Владельцы машин, зарегистрированных в России, до 14 февраля должны были или зарегистрировать свое транспортное средство в Латвии, или же вывезти его с территории.

Как пишет Delfi, cогласно поправкам к Закону, которые вступят в силу уже в этот четверг, зарегистрированные в России транспортные средства могут участвовать в дорожном движении на территории Латвии, только если пересекают Латвию транзитом.

При этом стоит учесть, что транспортное средство, зарегистрированное в РФ, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Перед тем, как въехать в Латвию, необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, о его водителе, а также о периоде времени, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Этот период не должен превышать 24 часов. Сделать это нужно в электронном виде здесь.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, а также констатировано его несанкционированное использование в дорожном движении, у властей есть право на конфискацию автомобиля.

Кроме того, за незаконную езду на автомобиле с российскими номерами предусмотрен штраф в размере от 750 до 2000 евро.

Участие отдельных транспортных средств с российскими регистрационными номерами в движении будет также разрешено в тех случаях, когда машина находится во владении (или пользовании) лица, имеющего привилегии и иммунитет, согласно обязательным для Латвии международным нормам, а также, если речь идет о дипломатическом представительстве, международных организациях и т. д. В этих случаях водителю необходимо обязательно иметь при себе документы, подтверждающие вышеперечисленные обстоятельства.

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