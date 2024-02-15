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Путин пожалел, что не начал войну против Украины раньше

  • 15.02.2024, 11:01
  • 4,430
Путин пожалел, что не начал войну против Украины раньше

И обрушился с претензиями в адрес Меркель и Олланда.

Глава РФ Владимир Путин заявил, что «сожалеет», что не напал на Украину раньше.

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал он в интервью российским пропагандистам.

Глава РФ цинично соврал, что Россия «войну не начинала», а «только пытается ее прекратить».

Путин обрушился с претензиями в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда.

«На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, Минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос. И бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и публично заявили, что они и не собирались выполнять договоренности, а просто выигрывали время», — сказал он.

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