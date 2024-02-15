Политзаключенный Степан Латыпов заболел цингой 15.02.2024, 11:04

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Степан Латыпов

Ему не оказывают медицинской помощи и не передают лекарств.

У 43-летнего политзаключенного Степана Латыпова началась цинга, сообщил «Позірку» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, политзаключенный жалуется, что ему не оказывают медицинской помощи, не передают лекарств.

Цинга - заболевание, связанное с нехваткой витамина С. При отсутствии витамина она может развиться за четыре недели, при недостатке – за четыре месяца. На фоне снижения иммунитета характеризуется ломкостью сосудов, кровоточивостью десен, выпадением зубов, болью в конечностях.

Суд Ивацевичского района (Брестская область) 15 сентября 2022 года перевел Латыпова на тюремный режим отбывания наказания на 2 года. Администрация ивацевичской колонии требовала трехлетнего срока. В конце того же месяца политзаключенного этапировали в Могилевскую тюрьму №4.

16 августа 2021 года Латыпову присудили 8,5 года колонии усиленного режима и оштрафовали на 300 базовых величин (8700 рублей).

Политзаключенного обвинили в создании дворового телеграм-чата, мастерской по изготовлению протестной символики, сопротивлении сотрудникам милиции при задержании 15 сентября 2020 года. Кроме того, как директора компании «Беларба» его признали виновным в том, что он вводил в заблуждение клиентов при оказании услуг химической защиты растений.

Ему инкриминировали чч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них), ч. 2 ст. 363 («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или другому лицу, охраняющему общественный порядок»), ч. 4 ст. 209 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса.

Политзаключенный вины не признал. Во время одного из судебных заседаний он в знак протеста воткнул себе в горло острый предмет. Ему сделали операцию.