закрыть
15 февраля 2024, четверг, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политзаключенный Степан Латыпов заболел цингой

  • 15.02.2024, 11:04
  • 1,824
Политзаключенный Степан Латыпов заболел цингой
Степан Латыпов

Ему не оказывают медицинской помощи и не передают лекарств.

У 43-летнего политзаключенного Степана Латыпова началась цинга, сообщил «Позірку» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, политзаключенный жалуется, что ему не оказывают медицинской помощи, не передают лекарств.

Цинга - заболевание, связанное с нехваткой витамина С. При отсутствии витамина она может развиться за четыре недели, при недостатке – за четыре месяца. На фоне снижения иммунитета характеризуется ломкостью сосудов, кровоточивостью десен, выпадением зубов, болью в конечностях.

Суд Ивацевичского района (Брестская область) 15 сентября 2022 года перевел Латыпова на тюремный режим отбывания наказания на 2 года. Администрация ивацевичской колонии требовала трехлетнего срока. В конце того же месяца политзаключенного этапировали в Могилевскую тюрьму №4.

16 августа 2021 года Латыпову присудили 8,5 года колонии усиленного режима и оштрафовали на 300 базовых величин (8700 рублей).

Политзаключенного обвинили в создании дворового телеграм-чата, мастерской по изготовлению протестной символики, сопротивлении сотрудникам милиции при задержании 15 сентября 2020 года. Кроме того, как директора компании «Беларба» его признали виновным в том, что он вводил в заблуждение клиентов при оказании услуг химической защиты растений.

Ему инкриминировали чч. 1 и 2 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них), ч. 2 ст. 363 («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или другому лицу, охраняющему общественный порядок»), ч. 4 ст. 209 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса.

Политзаключенный вины не признал. Во время одного из судебных заседаний он в знак протеста воткнул себе в горло острый предмет. Ему сделали операцию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип