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Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ срочно перебросили в Авдеевку

  • 15.02.2024, 11:06
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Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ срочно перебросили в Авдеевку

Бойцы провели рейд в захваченные врагом районы города.

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Telegram.

«Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на нашем отрезке составляют ориентировочно 7 бригад», - говорится в сообщении.

В то же время ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая, заявили в бригаде.

«Наши бойцы демонстрируют беспрецедентный героизм. Мы вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые заводит противник», - сказал командир 3-й ОШБр Андрей Белецкий.

За период пребывания на Авдеевском направлении двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.

«В то же время объективная ситуация в Авдеевке остается угрожающей и нестабильной. Враг продолжает активную ротацию своих войск и перебрасывает в город новые силы и средства», - говорится в сообщении.

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