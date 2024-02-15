В центре Минска уже несколько дней стоит километровая очередь 1 15.02.2024, 11:09

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Что там происходит?

В центре Минска, на Немиге, уже несколько дней наблюдают огромную очередь, которая растянулась на километр. Это желающие поклониться важным православным святыням, в том числе поясу Пресвятой Богородицы, которые привезли в Свято-Духов кафедральный собор, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Белорусскую православную церковь.

По преданию Божья Матерь соткала пояс своими руками и вручила апостолу Фоме накануне своей смерти. Одна из частей святыни хранится в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге, откуда ее привезли в Минск.

Верующие считают, что пояс Богородицы обладает чудотворными свойствами — исцеляет от различных болезней и помогает бездетным супругам зачать ребенка.

Кроме того, в Минск привезли мощи родителей Богородицы — праведных Иоакима и Анны. Реликвии будут пребывать в соборе до 15 февраля.

Однако святыни не увезут из Беларуси после этого — их можно будет увидеть в нашей стране вплоть до 3 апреля, сообщили в БПЦ.

После Минска реликвии отправятся по епархиям: 17−19 февраля — в Туровской, 20−23 — Гомельской, 24−26 — Бобруйской, 27 февраля — 1 марта — Могилевской, 2−4 марта — Борисовской, 5−8 — Витебской, 9−11 — Полоцкой.

11 марта в 16.00 святыню доставят в Спасо-Евфросиниевский Полоцкий монастырь.

Поклониться ей можно будет 12−14 марта в Молодечненской епархии, 15−17 — Лидской, 17 (с 16.00) по 21 марта (15.00) — Гродненской, 21 (с 16.00) — в Гродненском Рождество-Богородичном монастыре, 22−24 — в Новогрудской епархии, 25−28 — Брестской, 29−31 — Пинской и 1−3 апреля — в Слуцкой епархии.