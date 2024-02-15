У горящего в центре Москвы здания «Известия Hall» обрушился металлический купол 1 15.02.2024, 11:09

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Пожару присвоен третий ранг сложности.

В ночь на четверг, 15 февраля, в Москве произошел пожар на территории «Известия Hall».

По данным Telegram-канала Mash, внутри обрушился металлический купол, там же могут находиться газовые баллоны.

Возгорание случилось во внутреннем дворе — загорелись территории бара «Резиденция» и ночного клуба Lookin Rooms.

Пожару присвоен третий ранг сложности.

Также перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.