Под Минском продается необычный дом из морских контейнеров 15.02.2024, 11:19

1,416

Внутри дизайнерский ремонт и стильная мебель.

В Заславле продается весьма необычный дом — он построен из морских контейнеров. Строение двухэтажное, выглядит очень современно, в стиле хай-тек. Внутри дизайнерский ремонт и стильная мебель. Бонус — готовое помещение под баню и большой участок, пишет realt.by.

В Заславль легко влюбиться — тихий, малоэтажный, с отличной инфраструктурой и богатым природным окружением. До Минска всего 12 километров по скоростной трассе, рядом остановка электричек. По всем параметрам подходящее место для загородной жизни.

Дом находится на довольно большом угловом участке (14 соток), с нескольких сторон окруженном лесополосой. Состоит из двух прямоугольных объемов, поставленных друг на друга под прямым углом, верхняя часть нависает на входной зоной в виде консоли. Сбоку, создавая закрытый двор с террасой, располагается еще один одноэтажный объем строения.

Такая конфигурация дома во многом продиктована конструктивными особенностями строения. Дело в том, что основой для него стали морские контейнеры. Впрочем, глядя на дом, это трудно определить — фасады у него обшиты деревом.

Стоит отметить, что такие дома строят по всему миру, на них есть определенный спрос и, безусловно, к ним повышенный интерес.

Чуть углубившись в тему, понимаешь, что это та же каркасная технология, только строения получают сверхпрочный железный каркас морского контейнера, сваренного из стальных балок и обшитого стальным гофрированным профилем толщиной 3 мм. Конструкции обработаны так, что не ржавеют даже от контакта с соленой водой.

Стоит отметить, что для строительства используются определенный тип контейнеров — 40-футовые, с увеличенной высотой (High Cube), поэтому после чистовой отделки высота потолков получается не менее 2,5 метров.

В общих чертах процесс строительства следующий. После составления и закрепления контейнеров на свайно-ростверковом фундаменте в нужном порядке и согласно проекту, вырезаются и усиливаются оконные и дверные проемы. Стены, крыша и пол утепляется напыляемым пенополиуретаном со всех сторон — получается непрерывный утепленный контур, как в термосе. В этом доме стены дополнительно утеплены минватой (100 мм), которая работает и как хорошая звукоизоляция. Внутри стены зашиты гипсокартоном.

Общая площадь дома (без учета террасы) составляет 195 м2.

На первом этаже расположены прихожая, санузел, большая кухня-гостиная с камином и ТВ-зоной. В этой части дома сделаны окна в пол, над рабочей поверхностью кухни — пара небольших оконных проемов.

В доме выполнен качественный ремонт по дизайн-проекту. На полах с подогревом — плитка, на стенах — венецианская штукатурка.

На второй этаж из гостиной ведет стильная лестница с металлическим основанием и деревянными ступенями. Там расположены три просторные жилые комнаты.

Отапливается дом электрокотлом и теплыми полами. Электроэнергия считается по специальному льготному тарифу для электроотопления. Водоснабжение центральное, с системой очистки питьевой воды. Канализация местная.

Одноэтажный объем, расположенный сбоку, продается без чистовой отделки, но с подведенными коммуникациями. В нем при желании можно обустроить баню.

Несмотря на необычную технологию строительства, дом по комфорту и качеству ни чем не уступает. Стоимость — 170 000 долларов, но владельцы обещают хороший торг.