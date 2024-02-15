закрыть
15 февраля 2024, четверг, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Долбить оккупантов в Крыму»: США создали для Украины оружие, которого нет ни у кого в мире

  • 15.02.2024, 11:23
  • 2,458
«Долбить оккупантов в Крыму»: США создали для Украины оружие, которого нет ни у кого в мире

Появились данные о его первом применении.

Во Флориде, что в США, 15 января закончились испытания бомбы малого диаметра и большого радиуса действия. Такого оружия нет еще ни у кого в мире.

Член Республиканской партии Борис Пинкус отметил «24 Каналу», что ее могли спроектировать специально для Украины. Вероятно, говорится именно об американских бомбы GLSDB.

Поможет уничтожать оккупантов в Крыму

«Бомбу спроектировали специально для Украины – расчет на то, что Украина сможет «долбить» оккупантов хотя бы на своей территории – в Крыму», – сказал член Республиканской партии.

Так, во временно оккупированном Крыму много военных объектов захватчиков. И, по мнению Пинкуса, пока Украина не начнет бить по этим объектам и не начнет проводить сухопутное наступление на полуостров – успехов мы не почувствуем.

«Поэтому сегодня такие виды вооружения планируются и поступают. Думаю, ближайшее время станем свидетелями результатов использования Украиной новых видов вооружения», – подытожил член Республиканской партии.

Ранее, 14 февраля, сайт Charter97.org сообщал, что Силы обороны Украины, возможно, уже начали применять американские высокоточные бомбы малого диаметра с реактивным ускорителем (GLSDB), которые США адаптировали для нанесения ударов на дальность 160 км.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип