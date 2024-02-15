«Долбить оккупантов в Крыму»: США создали для Украины оружие, которого нет ни у кого в мире 15.02.2024, 11:23

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Появились данные о его первом применении.

Во Флориде, что в США, 15 января закончились испытания бомбы малого диаметра и большого радиуса действия. Такого оружия нет еще ни у кого в мире.

Член Республиканской партии Борис Пинкус отметил «24 Каналу», что ее могли спроектировать специально для Украины. Вероятно, говорится именно об американских бомбы GLSDB.

Поможет уничтожать оккупантов в Крыму

«Бомбу спроектировали специально для Украины – расчет на то, что Украина сможет «долбить» оккупантов хотя бы на своей территории – в Крыму», – сказал член Республиканской партии.

Так, во временно оккупированном Крыму много военных объектов захватчиков. И, по мнению Пинкуса, пока Украина не начнет бить по этим объектам и не начнет проводить сухопутное наступление на полуостров – успехов мы не почувствуем.

«Поэтому сегодня такие виды вооружения планируются и поступают. Думаю, ближайшее время станем свидетелями результатов использования Украиной новых видов вооружения», – подытожил член Республиканской партии.

Ранее, 14 февраля, сайт Charter97.org сообщал, что Силы обороны Украины, возможно, уже начали применять американские высокоточные бомбы малого диаметра с реактивным ускорителем (GLSDB), которые США адаптировали для нанесения ударов на дальность 160 км.