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Путин возродил в России еще один нацистский лозунг

  • 15.02.2024, 11:30
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Путин возродил в России еще один нацистский лозунг

И поручил использовать его в школах.

Президент России Владимир Путин поручил организовать проведение специального конкурса для наставников «Быть, а не казаться!». Именно под таким лозунгом в нацистской Германии работала сеть национал-политических учебных заведений, где готовились кадры для НСДАП и СС.

На это обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский в своем сообщении в Telegram.

«Организовать общероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться!», направленный на широкое вовлечение граждан в патриотическое воспитание», — говорится в перечне поручений главы РФ.

Документ, опубликованный на сайте Кремля, подписан по итогам заседания Госсовета в декабре 2023 года.

«Все бы ничего, но это уже было. И вы не поверите где – в Третьем Рейхе. После прихода к власти, нацисты создали в Германии систему национал-политических учебных заведений (NPEA), где проходили подготовку кадры НСДАП и СС. И девизом NPEA как раз был лозунг «Mehr sein als scheinen». То есть «Быть, а не казаться». Выпускники-эсэсовцы получали кинжалы и значки именно с этим девизом», – написал Денис Казанский, иронически заметив, что у хозяина Кремля снова «сломалась денацификация».

Напомним, в российских регионах на фасадах административных зданий появились баннеры-триколоры с надписью «Один народ. Одна история. Одна страна». В Третьем Рейхе лозунг звучал так: «Один народ, один рейх, один фюрер».

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