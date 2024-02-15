«Часто алименты платят не отцы детей» 15.02.2024, 11:35

Когда результаты ДНК-экспертиз могут шокировать.

Мелодраматической истории минчан могли бы позавидовать топовые телешоу. У женщины родился ребенок от одного из братьев-близнецов. Но она понятия не имела, от которого именно. Для определения отцовства заказала ДНК-экспертизу. Вот только все оказалось не так просто… Как закончилась эта история, когда можно оспорить запись об отцовстве и какие доводы суд принимает во внимание, узнала передает БелТА.

Установить или оспорить?

За прошлый год суды Минска рассмотрели 74 гражданских дела об установлении отцовства и еще 70 – об оспаривании записи о родителях.

– Отцовство может быть установлено в судебном порядке в том случае, если родители не состоят в браке, при этом отсутствует их заявление о регистрации отцовства в ЗАГСе. Принимаются во внимание и случаи, когда сведения об отце внесены в запись акта о рождении по указанию матери, – поясняет судья судебной коллегии по гражданским делам Минского городского суда Ольга Полоневич и уточняет, что истцом по таким делам могут выступать оба родителя. –Подобные споры не редкость. Матерями подается около 70% исков, отцами – 30%.

Что же касается дел об оспаривании отцовства, то здесь картина обратная: 70% исков подают именно отцы. Чаще всего, по словам судьи, это ситуации, когда ребенок родился в браке, но позже выясняется, что его отцом является другой мужчина.

В практике районного суда столицы был случай, когда мужчина прошел обследование в медицинском учреждении и узнал, что бесплоден. Однако в браке у него родилась дочь и после развода супруга взыскивала с бывшего мужа алименты на ее содержание.

– Мужчина обратился с иском в суд об оспаривании отцовства. Была проведена судебная экспертиза, по результатам которой исключено его биологическое отцовство по отношению к ребенку, – поясняет Ольга Полоневич. – Естественно, иск об оспаривании отцовства был судом удовлетворен. Кстати, встречаются ситуации, когда мамы взыскивают алименты с мужчин, не являющихся биологическими папами их детей.

Еще одна история, точку в которой поставил суд, выглядела так: женщина поддерживала отношениями с братьями-близнецами и, родив ребенка от одного их них, решила узнать с помощью теста ДНК, от кого именно. Но поскольку у братьев одинаковый генотип, сделать это не представилось возможным. В ситуации разбирался суд, исследовавший и другие доказательства, в том числе признание иска одним из братьев-близнецов.

Из ДНК родства не выкинешь

Встречаются случаи, когда иски об установлении факта отцовства подают уже совершеннолетние сыновья и дочери. Чаще всего это происходит после смерти родителя для оформления наследства. Сведения об отце при рождении ребенка в официальные документы в таких ситуациях, как правило, вносят со слов матери.

– Такой иск подается к другим наследникам умершего. В случае непризнания исковых требований чаще всего судом назначается экспертиза ДНК. Установить истину позволяют биологические образцы умершего или его близких родственников, – рассказывает судья и уточняет, что генно-дактилоскопическая экспертиза сегодня считается одним из основных доказательств, подтверждающих или же опровергающих отцовство.

Бывает, что по искам об установлении или оспаривании отцовства один из родителей уклоняется от предоставления образцов для проведения экспертизы. Судом подобные действия могут расцениваться как признание факта отцовства подтвердить либо опровергнуть его.

Мать с ребенком на экспертизу не явилась

Так, суд по делу об установлении отцовства назначил судебно-геномную экспертизу. Мать с несовершеннолетним ребенком направляли в учреждение для сбора биологического материала четыре раза. Однако ответчица туда не явилась, указав первые два раза уважительную причину – болезнь ребенка. Затем и вовсе от экспертизы письменно отказалась.

– Суд, учитывая все изложенное, признал истца отцом ребенка, – резюмирует Ольга Полоневич и уточняет, что ответчица не предоставила ни одного доказательства, которое бы этот факт опровергало.

При этом в практике встречаются случаи подачи исков о защите прав потребителей в отношении организации, проводившей ДНК-тест.

– Лаборатория, проводившая экспертизу в досудебном порядке, составила два заключения с абсолютно противоположными выводами. Изначально отцовство в отношении ребенка исключали, а при повторном исследовании его вероятность составила уже 99,9%, – поясняет Ольга Полоневич. – Поэтому суды, как правило, исследуют все доказательства в совокупности.

Важным нюансом в подобных делах является то, что законодательство ограничивает сроки, в которые можно обратиться с иском в суд. Например, запись об отцовстве можно оспорить в течение одного года с того момента, когда мужчина узнал, что не является родителем ребенка.

– Требования лица, записанного отцом ребенка, об оспаривании этого факта не может быть удовлетворено, если ему на момент этой записи было известно, что он биологически таковым не является. Подобные ситуации встречаются в судебной практике, когда мужчина вступает в брак с женщиной, беременной от другого, – заключает Ольга Полоневич.