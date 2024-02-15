Украинский спецназ точными ударами сжег российскую РЛС «Каста»
- 15.02.2024, 11:40
Редкую технику уничтожили на границе с РФ.
Спецназ группы Главного управления разведки Минобороны Украины «Гуси-9» уничтожил российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е2» в районе российско-украинской границы.
Вражеская техника мониторила воздушное пространство над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ.
Об этом сообщили в Telegram ГУР МОУ. В результате удара РЛС выведена из строя, а личный состав врага, который ее обслуживал, понес потери.
«Каста-2Е2» – подвижная РЛС предназначенная для:
– контроля воздушного пространства;
– определения координат;
– распознавания воздушных целей.
Каста-2Е2 способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их характеристики и передавать координаты и параметры движения цели на систему управления ПВО.