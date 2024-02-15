Украинский спецназ точными ударами сжег российскую РЛС «Каста» 15.02.2024, 11:40

Редкую технику уничтожили на границе с РФ.

Спецназ группы Главного управления разведки Минобороны Украины «Гуси-9» уничтожил российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е2» в районе российско-украинской границы.

Вражеская техника мониторила воздушное пространство над Харьковской, Сумской областями Украины, а также над Белгородской и, вероятно, Курской и Воронежской областями РФ.

Об этом сообщили в Telegram ГУР МОУ. В результате удара РЛС выведена из строя, а личный состав врага, который ее обслуживал, понес потери.

«Каста-2Е2» – подвижная РЛС предназначенная для:

– контроля воздушного пространства;

– определения координат;

– распознавания воздушных целей.

Каста-2Е2 способна обнаруживать объекты на предельно малых высотах, определять их характеристики и передавать координаты и параметры движения цели на систему управления ПВО.