В Гомеле начался суд над гражданкой Украины 15.02.2024, 11:41

Ее обвиняют в шпионаже.

В Гомельском областном суде 15 февраля в закрытом заседании начнется суд над гражданкой Украины Натальей Захаренко.

Захаренко обвиняют в шпионаже в пользу Украины по ст. 358 УК, а ее знакомую в недонесении о преступлении (ч. 2 ст. 406 УК). Дело назначен рассматривать судья Анатолий Сотников, пишет «Вясна».

Эта история получила огласку еще в начале июля прошлого года, когда жительница Чернигова Наталья Захаренко пропала по дороге в белорусский Мозырь, где живет ее сестра. До начала российской агрессии предпринимательница Наталья часто ездила в Гомель торговать на местном рынке.

Тревогу забила дочь женщины: номера и контакты матери после пересечения польско-белорусской границы стали недоступны, а официальные органы молчали.

Как сообщали украинские СМИ, Наталья была волонтеркой, после начала войны перевозила в ЕС и Беларусь украинских беженцев, передавала документы и лекарства. Известно также, что Захаренко ездила в Беларусь на собственном автомобиле.

Обратно украинка собиралась ехать 21 июля, и исчезла.

Сегодня Наталья Захаренко, которой угрожает до 15 лет лишения свободы, отмечает свой день рождения.