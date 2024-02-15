Forbes: Украина может получить многие сотни бомб GLSDB, которых нет нигде в мире 15.02.2024, 11:52

Названо условие.

Акцентируется, что боеприпасы GLSDB предназначены для точечных рейдов.

Планирующие бомбы GLSDB с дальностью поражения 150 км могут помочь ВСУ компенсировать острую нехватку 155-миллиметровых снарядов, но далеко не полностью, пишет Forbes, анализируя первое применение Украиной инновационного оружия.

Отмечается, что поскольку республиканцы блокируют американскую помощь Украине, украинские батареи выпускают всего несколько тысяч снарядов в день, что, возможно, составляет пятую часть от того, что выпускают российские батареи.

«Киеву повезло, что администрация президента США Джо Байдена заплатила американской оборонной фирме Boeing и ее партнеру, шведской компании Saab, за разработку GLSDB для Украины год назад, прежде чем республиканцы начали использовать свое незначительное большинство в Палате представителей США», - отмечает издание.

Контракт GLSDB стоил 33 миллиона долларов. Одна GLSDB - крылатая планирующая бомба GBU-39, прикрепленная к лишнему ракетному двигателю M26 - стоит 40 тысяч долларов.

«Украина может получить многие сотни GLSDB. При условии, конечно, что Boeing и Saab не потратят большую часть из этих 33 миллионов долларов на разработку», - акцентирует Forbes.

Вместе с тем указывается, что снаряды для артиллерии по-прежнему крайне необходимы Украине.

«Артиллерия ежедневно уничтожает боевые силы на обширной территории вблизи линии фронта. Боеприпасы глубокого удара, такие как GLSDB, предназначены для точечных рейдов, нацеленных на базовую инфраструктуру механизированной войны. Сети снабжения и управления, которые поддерживают и направляют боевые силы», - говорится в публикации.