Куда и за сколько могут полететь отдыхать белорусы в 2024-м году 15.02.2024, 11:55

В списке есть и новинка, которая, по прогнозам, может изменить рынок.

Судя по всему, в этом году в плане пляжных направлений белорусы останутся верны традициям: у тех, кто уже планирует летний отпуск, по-прежнему пользуется спросом отдых в Турции, Египте, ОАЭ и Грузии. Есть и новинка, которая, по прогнозам, может изменить рынок. Это отдых на китайском Хайнане. Как и прежде, в выборе тура соотечественники зависят от наличия прямых рейсов из Беларуси и возможности получить визу, пишет Office Life.

Хорошо знакомый турецкий берег

Турсезон этого года в плане направлений пляжного отдыха не будет кардинально отличаться от предыдущих. Представители турбизнеса рассказывают, что, как и в прошлом году, популярны Турция, Египет и ОАЭ.

Интерес к отдыху в ОАЭ нарастает. Летом там не сезон и цены ниже, чем в другие времена года. Генеральный директор туроператора «ТОП-ТУР т» Ольга Курманова приводит пример, когда зимой отдохнуть в ОАЭ семьей стоит 8−9 тысяч долларов, а уже летом при тех же вводных — 2−2,5 тысячи долларов. Летом там очень жарко, но в эмирате Фуджейра погода более благоприятная. Там в июле 30−35°С — ситуация примерно такая же, как и в Египте. Поэтому и здесь каждый найдет что-то оптимальное для себя.

Каким будет спрос на отдых в Грузии в этом году, пока сказать сложно, рассказывает руководитель отдела маркетинга туроператора «АэроБелСервис» Марина Лавицкая. Делать какие-то выводы можно будет в конце сезона.

Туристы традиционно интересуются экскурсионными турами по Грузии и пляжным отдыхом в Батуми.

Отдых в Турции — в традиционных лидерах. В этом сезоне увеличилось количество чартеров, а наличие регулярного рейса до Стамбула позволяет туристам посмотреть старинный город, а затем отправиться на курорт.

Ольга Курманова отмечает, что цены на отдых в Турции растут каждый год, но всего на несколько процентов:

— В ноябре стоимость на раннем бронировании была даже ниже, чем в прошлом сезоне. Глубина продаж очень хорошая, направление пользуется спросом.

Стоимость отдыха в Египте — примерно на том же уровне, что и в прошлом году. В этом сезоне будут вылеты на египетские курорты из региональных аэропортов в Витебске и Гомеле.

Замдиректора туроператора «Тайм Вояж» Ольга Еременко отмечает: бывает, минчанам выгоднее лететь именно из областного центра. Но опять же — надо изучать предложения. Тренд на расширение охвата городов вылета — для отрасли оптимистичный.

Белорусы наконец оценили раннее бронирование

Глубина продаж туров в Турцию, Египет и ОАЭ доходит до сентября–октября 2024 года. Первая волна раннего бронирования стартовала еще в ноябре 2023-го и закончилась в конце января 2024-го, вторая — еще идет. Так вот, есть туристы, которые уже в ноябре 2023-го купили туры на октябрь 2024-го.

Если раньше белорусы неохотно приобретали путевки на раннем бронировании и не могли планировать отпуск за девять месяцев, то сейчас такой вариант распробовали. И здесь большую роль играет цена. Ольга Еременко объясняет: люди осознали, что могут сэкономить.

Ольга Курманова приводит в пример кейс, когда в январе этого года семья из трех человек купила тур на две недели в пятизвездочный отель в турецком Белеке за 5,8 тысячи евро. Сейчас на эти же даты тур уже стоит 6,3 тысячи евро.

Надеяться на горящие туры в этом сезоне тоже особо не стоит. Время таких массовых броских вариантов прошло. Теперь сэкономить получается именно на раннем бронировании.

Отдых на Хайнане может стать открытием года

В этом сезоне из Минска будут летать самолеты на китайский курортный остров Хайнань. Первый полет до Саньи был запланирован на 16 января, но рейс перенесли. Теперь речь идет о старте полетной программы в конце марта. Это будет регулярный рейс китайской авиакомпании Beijing Capital Airlines.

Путевки на Хайнань уже продаются, и, как отмечают представители турбизнеса, интерес у туристов колоссальный. Правда, дата вылета плавающая — людей предупреждают, что она может измениться, так как рейс пока не запущен.

За счет того, что направление для белорусов только открывают, цены ниже рыночных. Средняя стоимость тура на человека на шесть ночей с трехразовым питанием, вылетом из Минска и трансфером стартует от 1,2−1,3 тысячи долларов. Виза туда не нужна. Интересная особенность: если в тур входит размещение ребенка, то учитывается его рост. При росте выше 140 сантиметров за размещение в гостинице придется доплатить.

Лететь до Саньи — девять часов. На фоне нынешних шести-семи часов полета до Египта, Турции и ОАЭ этот вариант продолжительности полета не пугает.

Ольга Курманова рассказывает, что высокий туристический сезон там как раз с сентября по май. В это время на острове приятный тропический климат и много растительности. Омывается остров Южно-Китайским морем. При этом уровень отелей — на любой вкус: есть более бюджетные варианты трехзвездочных локальных гостиниц и мировые сети, такие как Marriott и Hyatt.

— На Хайнане отдыхают и европейцы, и азиаты. Это популярное направление. Причем там много здравниц и клиник народной китайской медицины. Для нас — это новинка, а для многих других стран — привычный вариант.

В этом сезоне среди новинок еще будут варианты отдыха в Индии и Дагестане. Опять же, все благодаря наличию прямых рейсов в Дели и Махачкалу, которые стартуют с 26 апреля. В Индии — пляжный отдых. В Дагестане есть Каспийское море, но там больше акцент на экскурсионные туры, например, на ту же поездку по Сулакскому каньону. Отдых на пляже идет уже как дополнение.

Туры в Европу продолжают бронировать

Несмотря на то, что прямого авиасообщения со странами ЕС у нас сейчас нет, да и шенгенскую визу не так легко получить, как раньше, туры на европейские курорты тоже пользуются спросом. Из Беларуси туда добираются самолетом с вылетом из Польши, Литвы и Латвии. Также возможны автобусные туры из белорусских городов.

Марина Лавицкая отмечает, что на раннем бронировании особенной популярностью пользуются путевки в Испанию. Речь идет о курортах Майорка и Коста-Дорада. Также туристы интересуются отдыхом в Италии, Греции и на Кипре.

Например, в июле тур с вылетом из Вильнюса на курорт Коста-Брава в Испании в четырехзвездочном отеле на семь ночей с завтраками на семью из двоих взрослых и одного ребенка обойдется примерно в 2400 евро. Такие цены предлагают балтийские туроператоры.

В эти же даты при похожих вводных отдых на греческом Крите будет стоить 2 тыс. евро.

В целом на раннем бронировании туры с вылетом из Вильнюса в Испанию на семь ночей обойдутся в сумму от 615 евро на человека, в Грецию — от 439 евро, в Италию — от 599 евро.

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