На подростковом фото Путина обнаружили зачатки будущей патологии 17 15.02.2024, 12:01

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Снимок датирован 1969 годом.

В Сети появилось старое фото Владимира Путина, датированное 1969 годом. На снимке будущему президенту РФ 17 лет. Он одет в простую одежду, у него низкий рост, а на лице из-под козырька кепки застыл подозрительный холодный взгляд.

Публикация фото вызвала бурную реакцию пользователей, пишет dialog.ua.

Многие комментаторы отметили, что внешний вид юного Путина разительно отличается от его современного образа.

На снимке он выглядит запуганным и неуверенным в себе, что, по мнению некоторых пользователей, может быть следствием травли в юности.

Ранее СМИ публиковали информацию о том, что у него были сложные детство и юность.

Пользователи социальных сетей предполагают, что нынешняя жестокость и комплексы российского диктатора были сформированы и заложены в него еще в юности.

Спустя десятилетия они проявились в диктаторских замашках Путина, который за 20 лет превратил РФ в авторитарию и на в восьмом десятке своей жизни начал масштабную войну против Украины.

На фото также замечен его друг Аркадий Ротенберг, который впоследствии стал одним из самых богатых российских олигархов, построив свое состояние на дружбе с Путиным.

«Взгляд загнанного зверька», «На нем написано, что его травили», «Видно, что он был изгоем», - пишут комментаторы.

Также некоторые пользователи Сети, проживающие в Казахстане, напомнили о фильме «Слово пацана» и заявили, что Владимир Путин очень похож на героев этого фильма, скорее всего, его уличная кличка в ранней молодости так и звучала «Чушпан».