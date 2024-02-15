Полковник ВСУ: Во время «выборов» Путина может произойти заговор в Кремле 3 15.02.2024, 12:15

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Петр Черник

Военный эксперт озвучил подробности.

Заговор против Владимира Путина во время президентских «выборов» в РФ может произойти при одном условии, и это не проигрышная ситуация на поля боя.

Казалось бы, заговор против Путина – это полуфантастическая версия, однако она может реализоваться в ходе выборной кампании в РФ в марте этого года.

Все будет зависеть от того, какой объективный процент голосов на выборах получит Путин.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью для YouTube-канала «Сейчас».

«Мы немного насмехаемся над тем, что в России админресурс, все пойдут голосовать и т.п. Действительно, с точки зрения массы, ничего не имеет значения, а вот с точки зрения элит – имеет. Очень важно, получит ли фюрер объективных 40% голосов, а остальные накрутит, или получит же объективных 80%. Это серьезно повлияет на ситуацию внутри Кремля», – пояснил военно-политический аналитик.

Для того чтобы диктатор был крепким, настоящим, сильным, монолитным и кристаллизованным, он должен обладать «всенародной любовью».

Процент этой «любви» будет прямо влиять на баланс сил непосредственно в Кремле, подчеркнул Черник.

Также эксперт добавил, что пока трудно спрогнозировать ситуацию. Нужно дождаться серьезной, многосторонней и глубокой аналитики, чтобы понять, какая легитимная объективность есть у Путина и как пройдут выборы.

«Чем выше процент любви, тем фюрер крепче. Чем ниже – тем фюрер слабее. Вот такая примитивная, но очень ясная дихотомия», – подытожил Петр Черник.