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В Минске двух парней заставили убирать вокзал

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  • 15.02.2024, 12:20
  • 5,828
В Минске двух парней заставили убирать вокзал

Что произошло?

В Минске задержали двух зацеперов, которые проехали снаружи поезда, сообщили в МВД.

В милицию от поездной бригады поступило сообщение о том, что на скором поезде передвигаются так называемые зацеперы. Вскоре оперативники задержали 24-летнего минчанина и его 20-летнего знакомого из Витебска.

«Молодые люди запрыгнули на движущийся состав и проехали снаружи поезда небольшое расстояние, после чего скрылись. Чтобы не быть узнанными, они использовали меры конспирации. Свою поездку парни записывали на видео, которым поделились в тематической группе мессенджера», — сообщили в МВД.

Задержанные пояснили, что подобные действия совершали неоднократно. Их привлекли к административной ответственности.

«Также они изъявили желание оказать помощь в наведении порядка на территории вокзала», — уточнили в МВД.

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