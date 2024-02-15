В России резко вырос спрос на помощь психологов и лечение от алкоголизма 3 15.02.2024, 12:24

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Россиянам стала чаще требоваться помощь психологов и специалистов по борьбе с алкогольной зависимостью. В январе и феврале 2024 года россияне искали психологов на 35% чаще, чем год назад, а спрос на услуги специалистов по выведению из запоя вырос на 85%. Это следует из данных «Авито Услуги», которые публикует «Коммерсант».

При этом в области психологической помощи чаще всего россияне ищут детских психологов — на них спрос в феврале вырос на 63% год к году. Также особо востребованными оказались семейные психологи (спрос вырос на 52%).

Кроме того, с начала года увеличился спрос на консультации сексологов (+9%) и гипнотерапевтов (+60%). Менее востребованными стали услуги психологов по профориентации (-48%).

Для решения проблем со специалистами россияне все больше предпочитают онлайн-формат общения — по сравнению с прошлым годом онлайн-консультации психологов искали на 39% чаще. Одновременно с этим количество психологов, готовых работать в онлайн-формате, выросло на 50% по сравнению с началом прошлого года.

Средняя стоимость одной консультации, как и в прошлом году, начинается от 1800 руб. и может расти в зависимости от сложности запроса клиента, продолжительности сеансов и их частоты, а также опыта специалиста. Доступнее всего сеансы психологов с опытом менее года (от 1000 руб.).

Специалисты по работе с алкогольной зависимостью берут за сеанс от 1800 руб., регрессологи, сексологи и специалисты по профориентации — от 2000 руб. Самые высокооплачиваемые — гипнотерапевты (от 2500 руб.).

Многим россиянам по-прежнему требуется помощь в борьбе с тревогой, говорит операционный директор онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Александра Караваева. По данным исследования «Психодемии», в первый год войны в Украине спрос на психологов в России подскочил почти на 63%.

В то же время в крупных городах становится нормой рекомендовать в разговоре с друзьями обсудить проблемы с психологом. «Зачастую у психологов большая часть клиентов — это клиенты по рекомендациям», — говорит клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина. По ее словам, возможность 50 минут поговорить о себе и найти способ решения возникшей проблемы для человека со временем становится «составной частью базового гигиенического уровня».