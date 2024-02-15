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Белорусский водитель заставил ГАИ «изрядно понервничать»

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  • 15.02.2024, 12:38
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Белорусский водитель заставил ГАИ «изрядно понервничать»

Появилось видео лихого маневра на трассе Р-31.

ГАИ Гомельской области наглядно продемонстрировала, как ловит нарушителей Правил дорожного движения с помощью кадров видеорегистраторов, которые некоторые водители выкладывают в своих социальных сетях. В ГАИ заявили, что мониторинг соцсетей они ведут круглосуточно. Одно из таких видео на днях послужило поводом для административного разбирательства с водителем маршрутки.

Видео опасного маневра маршрутки на трассе Р-31 «Бобруйск — Мозырь — граница Украины» появилось в интернете в минувшую субботу, 10 февраля. На кадрах видно, как в машину, в которой был установлен видеорегистратор, едва не врезалась лоб в лоб маршрутка. Ее водитель решил обогнать груженый лесовоз, но не убедился в отсутствии встречного транспорта. Маршрутке прошлось резко уходить на обочину встречной полосы, а другим водителям — экстренно притормозить.

«В маршрутке находились пассажиры, следовавшие из Мозыря в Гомель, которым однозначно пришлось изрядно понервничать, чтобы благополучно доехать до пункта назначения. Страшно и предположить, чем все могло закончиться, если бы не вовремя среагировавшие водители, движущиеся во встречном направлении», — отметили в ГАИ.

Тем не менее, именно благодаря выложенном в интернет видео инспекторам удалось вычислить «лихача». Им оказался 27-летний мужчина. Как пояснил замначальника УГАИ МОБ УВД Гомельского облисполкома Руслан Колесников, на водителя уже составили административный протокол. За создание аварийной обстановки ему теперь грозит штраф от 5 до 20 базовых величин (то есть до 800 рублей). Кроме того, он может лишиться водительских прав на два года.

Ранее похожим случаем из практики поделилась Госавтоинспекция Могилевского облисполкома. Инспекторам в Бобруйске по видео с автомобильного регистратора удалось вычислить «автора» опасного маневра на перекрестках, за который водители могут поплатиться и рублем, и собственными правами.

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