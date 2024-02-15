«Путь к храму» новоявленной Лолиты 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

15.02.2024, 12:42

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«Мутаборщица» заголосила.

Сломали музыкальную попсу. Вчера были новости о том, что Киркоров отметился в местах «спецоперации». Вчера грянула весть о другой участнице облезлой «голой вечеринки» - Лолите.

После отмены концертов в некоторых городах она обратилась к «общественникам», которые «посчитали ее недостаточно раскаявшейся».

Оказывается, Лолита, в предыдущие годы «ездила по госпиталям во время разных вооруженных столкновений». Еще «одной из первых» выступала в Донецке.

Закруглила Лолита так: «Когда уже с нашей стороны, со стороны моей родины начали писать: «Чтоб ты сдохла, тварь, чтоб сдохла вся твоя семья» - мне так хотелось сказать каждый раз: «Побойтесь Бога». Именно поэтому я сейчас буду принимать участие в восстановлении храма на одной из новых территорий».

Такими заявлениями Лолита точно не приобретет себе сторонников среди Zетеров. Но потеряет сочувствие тех, кто не был согласен с тем, чтобы запрещали ее концерты. Zетеры же, наверняка, подумают: «Как мы их нагнули!».

Телеграм-канал «СерпомПо»