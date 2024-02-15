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ГУР: Россия начала спецоперацию «Перун»

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  • 15.02.2024, 12:49
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ГУР: Россия начала спецоперацию «Перун»

Украинской разведке стали известны подробности.

Главное управление разведки Минобороны узнало о начале активной фазы информационной операции России под кодовым названием «Перун».

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

В рамках этой операции Россия планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.

Кроме того, Россия будет добиваться освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Интервью Путина Карлсону

9 февраля в сети опубликовали интервью российского диктатора Владимира Путина пропагандисту Такеру Карлсону. В интервью российский диктатор отметился рядом скандальных заявлений, а также снова пытался оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.

Центр стратегических коммуникаций опроверг фейковые заявления из интервью Путина, в частности о неонацизме, Ленине и Сталине, якобы создавших Украину, «гражданской войне» и т.д.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подобное интервью не могло не быть спецоперацией. Одним из самых скандальных заявлений Путина стало обвинение в адрес Польши, что она виновата в начале Второй мировой. Глава Кремля нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку «оказалась несговорчивой».

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