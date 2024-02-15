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Как правильно нарезать лук: раскрыт «хлебный» лайфках

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  • 15.02.2024, 12:53
  • 2,746
Как правильно нарезать лук: раскрыт «хлебный» лайфках

Проверить его может каждый повар.

Лук используют для приготовления большого количества блюд, однако в большинстве случаев нарезание этого растения вызывает зуд в глазах и взрыв слез.

Медиа Tasting Table предлагает малоизвестный и очень доступный лайфхак для поваров - надо просто положить в рот кусок хлеба. Они объясняют, что лук содержит сульфоксиды, которые естественным образом вызывают раздражение глаз.

«Жуя хлеб, вы позволяете химическому веществу проникать через рот, а не через глаза или даже нос. Этот метод может вызвать слюноотделение, но он дает именно тот результат, к которому мы стремимся: никаких слез», - пишут они.

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