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Лавров сматывает удочки

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  • Александр Невзоров
  • 15.02.2024, 13:15
  • 6,440
Лавров сматывает удочки

Решил не дожидаться «волшебного пинка».

Лавров заявил, что России пора «сматывать удочки» из ОБСЕ.

Выходить надо России не только из ОБСЕ.

Ей пора «на выход» отовсюду. Из всех международных организаций. И лучше успеть гордо «уйти самой», чем дожидаться пенделей под зад и силового выпихивания.

А пендели неизбежны.

Два года - достаточный «испытательный срок». РФ уже удалось убедить мир в серьезности выбора своего пути. Теперь она «страна-смерть», «страна-людоед».

Так пусть и живет в соответствии со своим статусом. Она неуместна не только в ОБСЕ, но и в ООН.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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