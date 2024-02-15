Лавров сматывает удочки 4 Александр Невзоров

15.02.2024, 13:15

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Решил не дожидаться «волшебного пинка».

Лавров заявил, что России пора «сматывать удочки» из ОБСЕ.

Выходить надо России не только из ОБСЕ.

Ей пора «на выход» отовсюду. Из всех международных организаций. И лучше успеть гордо «уйти самой», чем дожидаться пенделей под зад и силового выпихивания.

А пендели неизбежны.

Два года - достаточный «испытательный срок». РФ уже удалось убедить мир в серьезности выбора своего пути. Теперь она «страна-смерть», «страна-людоед».

Так пусть и живет в соответствии со своим статусом. Она неуместна не только в ОБСЕ, но и в ООН.

Александр Невзоров, «Телеграм»