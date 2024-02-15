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В российском Белгороде раздались мощные взрывы

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  • 15.02.2024, 13:23
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В российском Белгороде раздались мощные взрывы

В это время РФ била баллистикой по Харьковской области.

В России 15 февраля заявили, якобы Белгород подвергся «массированному обстрелу». В результате него получил повреждения торговый центр, есть погибшие и по меньшей мере десять человек пострадали, передает obozrevatel.com( https://news.obozrevatel.com/russia/snova-rossijskaya-pvo-dala-sboj-v-belgorode-pozhalovalis-na-moschnyie-vzryivyi-est-pogibshie-i-ranenyie-foto-i-video.htm?_gl=1*1ih9tme*_ga*NDAwNjYxNDI4LjE2ODM2OTE1NDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTcwNzk3MTg5OS43MzIuMS4xNzA3OTkxODcyLjU5LjAuMA..).

Об этом после 11:00 в четверг сообщили российские паблики. По их данным, в регионе отработала российская противовоздушная оборона.

«Жители города сообщают о нескольких сбитых снарядах», – писали пропагандисты под видео со звуками сирен в Белгороде.

Они добавили, что повреждения получил ТЦ «Князь Владимир» на улице Спортивной, а также автомобили на улице Губкина.

«Предварительно, пострадали по меньшей мере 10 человек, есть погибшие. Власти официально не комментировали ситуацию», – добавили россияне.

Примечательно, что «прилеты» в Белгороде случились именно в то время, когда в Украине была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения войсками РФ баллистики по Харьковщине.

«Белгородское ПВО убивает белгородских мирных жителей», – прокомментировал ситуацию в российском городе украинский мониторинговый Telegram-канал «Николаевский Ванек».

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