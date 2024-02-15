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Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что его брат живет в Москве

  • 15.02.2024, 13:55
Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что его брат живет в Москве
Михаил Подоляк
Фото: AFP

Но отвергает его связи с ФСБ.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что его старший брат проживает в Москве.

Журналисты попросили Подоляка прокомментировать заявление бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха, что его брат — «полковник КГБ, живет в Москве».

«Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — ответил Подоляк.

Он также указал, что неверно полагать, что если у тебя родственник живет в России, то ты обязательно будешь завербован. «А почему не считают, что я могу завербовать кого-то? Для меня это загадочно все звучит <...>. Нести ответственность за других взрослых людей, безусловно, я не буду и не хочу, точно так же, как и [главком ВСУ Александр] Сырский, точно так же, как какой-нибудь другой человек, родившийся в СССР», — сказал Подоляк.

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