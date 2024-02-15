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Сотрудника Витебского облисполкома судят за «агентурную деятельность» в пользу Украины

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  • 15.02.2024, 14:03
  • 3,228
Сотрудника Витебского облисполкома судят за «агентурную деятельность» в пользу Украины

Процесс проходит в закрытом режиме.

В Витебском областном суде 15 февраля начался суд над 37-летним гражданином Украины Андреем Шмаем.

Его обвиняют по двум тяжким статьям Уголовного кодекса: ст. 358 (шпионаж) и ст. 358-1 (агентурная деятельность), по которым украинцу грозит до 15 лет заключения. Дело рассматривает Евгений Бурунов. Процесс проходит в закрытом режиме, пишет «Весна».

Андрей содержится под стражей с 19 января 2023 года, в СИЗО-2. Задержали его прямо на рабочем месте. Долгое время семья не знала, что с ним случилось, и только через две недели жене Андрея позвонили из органов. Человек, назвавшийся следователем, попросил передать документы супруга. Больше никаких подробностей он не сообщил.

Мужчина родился в Чернигове, имеет украинское гражданство. В Беларусь он переехал после женитьбы. Семья уже 10 лет жила в Витебске. Работал Андрей рабочим по обслуживанию зданий Витебского облисполкома.

Известно, что Андрей Шмай — бывший военный, с 2006 по 2013 г. служил на белорусско-украинской границе инспектором пункта пропуска «Яриловичи». Потом переехал в Витебск, устроился рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений — выполнял различные работы, связанные с поддержанием материальной части учреждения (обслуживание электрики, сантехники и другие текущие работы, не требующие высокой квалификации).

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