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Китай неожиданно стал склоняться в сторону Украины

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  • Александр Кирш, «Обозреватель»
  • 15.02.2024, 14:23
  • 7,634
Китай неожиданно стал склоняться в сторону Украины

Зондаж или смена стратегии?

Как рассказал известный аналитик Александр Мусиенко, ссылаясь на Newsweek, представитель КНР при ООН сделал два заявления по Украине: во-первых, нужно прекратить предоставление ей помощи, чтобы дать возможность договориться дипломатам, а во-вторых, нужно вернуться к выполнению минских договоренностей 2014-го года.

Первое из этих заявлений — новость, конечно, плохая, но второе можно оценивать достаточно позитивно, и на его фоне первое уже не так важно.

«Минск-2014» не затрагивал Крым, который на тот момент уже был оккупирован, но там говорилось об определенных уступках Украины лишь на той части Донбасса, где не было украинского контроля, а не в рамках админграниц двух областей, причем Запорожская и Херсонская области находились тогда полностью под контролем Украины.

То есть «Минск-2014» это, как минимум, возврат к линии размежевания на то время, что существенно отличается от линии на сегодня и потому может быть такой базой для переговоров, которая в лучшую сторону отличается от официальной позиции РФ.

К тому же, об отходе даже неподконтрольной части Донбасса к России не говорилось, а речь шла только об урегулировании спорных вопросов; Крым также не признавался российским, а просто выносился за скобки.

Если не будет опровержений, можно говорить о принципиально новом и достаточно конкретном подходе Китая к оккупированным территориям, а влияние КНР на Кремль переоценить сложно.

Впрочем, скорее всего, это лишь зондаж. Но все равно очень интересный. И полностью неожиданный.

Александр Кирш, «Обозреватель»

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