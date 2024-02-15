The Economist: Украина побеждает Россию на море 15.02.2024, 14:38

1,484

Потопление «Цезаря Куникова» стало еще одним свидетельством.

Пока преимущество России в артиллерийских обстрелах растет, Украина побеждает страну-агрессора на море, поскольку операции против Черноморского флота РФ приносят «впечатляющие результаты», говорится в материале The Economist.

Издание пишет, что российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» — это уже четвертый корабль проекта 775, который Украина уничтожила или повредила до состояния, не подлежащего восстановлению, за последние семь месяцев. До этого были поражены российские «Оленегорский горняк», «Минск» и «Новочеркасск».

Отмечается, что большие десантные корабли имеют четкую стратегическую цель: они способны перевозить до 500 тонн груза — около десяти боевых танков и 340 солдат одновременно. Кроме того, они имеют конструкцию, позволяющую им разгружаться гораздо быстрее, чем обычным кораблям.

По данным журнала, если бы украинские бойцы смогли временно вывести из строя незаконно построенный Крымский мост, БДК проекта 775 могли бы иметь решающее значение для обеспечения российских войск на фронте. Сейчас у России уменьшается количество «Ропух», которые она может перебросить с Северного или Балтийского флотов в случае, если Турция позволит им войти в Черное море, что маловероятно. При этом они будут одинаково уязвимы к атакам.

Сообщается, что потопление «Цезаря Куникова» является еще одним свидетельством того, как, даже не имея значительной части военно-морского флота, Украина побеждает в войне на море, выведя из строя по меньшей мере треть Черноморского флота РФ и заставив остальные корабли действовать на значительно большем расстоянии от украинского побережья.

Важнейшим следствием военно-морской кампании Украины стало открытие коридора для коммерческого судоходства для перевозки украинского экспорта зерна. Таким образом, общий экспорт зерна, масличных культур и растительных масел в январе превысил 6,4 млн тонн, что немного больше, чем за тот же месяц в 2019 и 2020 годах.

Уничтожение «Цезаря Куникова»: что известно

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» был уничтожен ночью 14 февраля в ходе операции ГУР и ВСУ. Судно поразили дроны украинского производства Magura V5 возле оккупированной Алупки. По словам разведчиков, он получил критические пробоины на левом борту и начал тонуть.

В ВМС Украины отметили, что на борту уничтоженного корабля могли быть около 90 российских моряков, следовательно, «потери личного состава должны быть существенными».