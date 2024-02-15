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Столтенберг вынес «приговор» Лукашенко

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  • 15.02.2024, 14:53
  • 6,642
Столтенберг вынес «приговор» Лукашенко
Йенс Столтенберг
Фото: Charter97.org

И поддержал народ Беларуси.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и территория Беларуси были начальным пунктом в российской агрессии против Украины.

Как сообщает «Укрінформ», об этом во время общения с журналистами перед началом Североатлантического совета на уровне министров обороны заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Лукашенко и Беларусь были начальным пунктом в российской агрессии против Украины. Когда Россия накапливала войска вдоль украинских границ перед вторжением, они говорили, что это только развертывание. Большая часть вторжения была осуществлена именно из Беларуси. Поэтому Беларусь была соучастницей российской агрессии в Украине с самого начала», - отметил Столтенберг.

При этом он отметил, что Беларусь, как и любая другая страна мира, достойна того, чтобы жить в условиях свободы и демократии.

«НАТО построено на ключевых ценностях свободы и демократии. Мы убеждены, что все народы имеют право жить свободно в условиях свободы и демократии. Это относится также и к народу Беларуси», - добавил Столтенберг.

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