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Кремлевская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле

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  • 15.02.2024, 14:58
  • 5,628
Кремлевская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле

Одиозная телеведущая пожаловалась на «несправедливость судьбы».

Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая говорила, что готова взять в руки автомат и идти убивать украинцев, теперь вряд ли пойдет на фронт: ей придется провести часть времени в инвалидной коляске.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Как написала она сама в своем телеграмм-канала, на съемках одного из шоу, Кудрявцева почувствовала резкую боль в колене. Во время генерального прогона, она отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и разрыв связок.

Пропагандистка, которая поддерживает Путина в его стремлении уничтожить Украину и ее мирных жителей, написала давящий на жалость пост, в котором она искренне недоумевает, за что ей все эти испытания, ведь она живет «по совести».

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