Кремлевская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле

Кремлевская пропагандистка оказалась в инвалидном кресле3
- 15.02.2024, 14:58
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Одиозная телеведущая пожаловалась на «несправедливость судьбы».
Российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая говорила, что готова взять в руки автомат и идти убивать украинцев, теперь вряд ли пойдет на фронт: ей придется провести часть времени в инвалидной коляске.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Как написала она сама в своем телеграмм-канала, на съемках одного из шоу, Кудрявцева почувствовала резкую боль в колене. Во время генерального прогона, она отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и разрыв связок.
Пропагандистка, которая поддерживает Путина в его стремлении уничтожить Украину и ее мирных жителей, написала давящий на жалость пост, в котором она искренне недоумевает, за что ей все эти испытания, ведь она живет «по совести».