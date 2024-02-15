В Витебске известную пророссийскую активистку будут судить по протестной «административке» 4 15.02.2024, 15:04

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Женщина предлагала поставить Сталину памятник в Беларуси.

В суде Железнодорожного района Витебска 15 февраля будут судить сторонницу «русского мира» Эльвиру Мирсалимову. Информация об этом была опубликована в расписании судебных заседаний. Внимание на это обратил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Эльвиру Мирсалимову будут судить по статье о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. По этой же «административке» судили многих участников протестов.

Мирсалимова — одна из известных пророссийских активисток. В интервью для СМИ она высказывалась, что белорусы — это русские, называла Сталина «великим деятелям истории» и предлагала поставить ему памятник в Беларуси.