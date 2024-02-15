закрыть
15 февраля 2024, четверг, 15:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский танк открыл огонь по своим под Бахмутом

1
  • 15.02.2024, 15:11
  • 2,138
Российский танк открыл огонь по своим под Бахмутом

Видеофакт.

Украинские пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом. Им удалось разбить пехоту РФ и уничтожить два танка, а третий после попадания по нему открыл «дружественный огонь».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Уничтожили два танка и разбили вражескую пехоту: пограничники бригады «Месть» вместе с Силами обороны Украины отразили штурм оккупантов под Бахмутом», - говорится в сообщении.

В частности, по данным пограничников, один танк уничтожили ракетой из «Стугны», а другой подбили противотанкисты Сил обороны.

«Третий пораженный танк дезориентировался и начал вести огонь в сторону своих позиций. FPV-дронами украинские бойцы добили подбитые машины, а также их экипажи и штурмовую пехоту, которые пытались скрыться», - добавили в Госпогранслужбе.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип