Российский танк открыл огонь по своим под Бахмутом

Российский танк открыл огонь по своим под Бахмутом1
- 15.02.2024, 15:11
- 2,138
Видеофакт.
Украинские пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом. Им удалось разбить пехоту РФ и уничтожить два танка, а третий после попадания по нему открыл «дружественный огонь».
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
«Уничтожили два танка и разбили вражескую пехоту: пограничники бригады «Месть» вместе с Силами обороны Украины отразили штурм оккупантов под Бахмутом», - говорится в сообщении.
В частности, по данным пограничников, один танк уничтожили ракетой из «Стугны», а другой подбили противотанкисты Сил обороны.
«Третий пораженный танк дезориентировался и начал вести огонь в сторону своих позиций. FPV-дронами украинские бойцы добили подбитые машины, а также их экипажи и штурмовую пехоту, которые пытались скрыться», - добавили в Госпогранслужбе.