Российский танк открыл огонь по своим под Бахмутом 1 15.02.2024, 15:11

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Видеофакт.

Украинские пограничники отбили штурм оккупантов под Бахмутом. Им удалось разбить пехоту РФ и уничтожить два танка, а третий после попадания по нему открыл «дружественный огонь».

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Уничтожили два танка и разбили вражескую пехоту: пограничники бригады «Месть» вместе с Силами обороны Украины отразили штурм оккупантов под Бахмутом», - говорится в сообщении.

В частности, по данным пограничников, один танк уничтожили ракетой из «Стугны», а другой подбили противотанкисты Сил обороны.

«Третий пораженный танк дезориентировался и начал вести огонь в сторону своих позиций. FPV-дронами украинские бойцы добили подбитые машины, а также их экипажи и штурмовую пехоту, которые пытались скрыться», - добавили в Госпогранслужбе.