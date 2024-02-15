Эксперт рассказал, что стоит за первым решением украинского главкома Сырского 1 15.02.2024, 15:19

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Александр Сырский

И как изменится тактика ВСУ.

Ровно неделю назад президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Валерия Залужного.

Сайт Charter97.org попросил политического эксперта, руководителя украинского Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко рассказать, как теперь изменится тактика ВСУ.

— В чем плюсы Александра Сырского как военачальника?

— Плюсы Сырского: серьезный опыт, профессионализм, он часто находился непосредственно на фронте в районе ведения активных боевых действий. Новый главнокомандующий ВСУ понимает потребности фронта, правильно оценивает обстановку.

Можно сказать, что он пришел с фронта, управляя боевыми действиями и координируя их. Он хорошо проинформирован об обстановке, прекрасно представляет, что сейчас происходит, какие есть вызовы и угрозы. А также, что нужно делать и куда двигаться.

Сырский — тот человек, который всегда старается усовершенствовать познания, изучает имеющийся опыт и приспосабливает его к украинским реалиям. Читает много книг.

Плюс он достаточно много времени уделяет разбору того, что происходило, определяя, что можно было сделать иначе, как улучшить ситуацию, что пошло не так. То есть делает работу над ошибками. Аналитически и скрупулезно занимается этими вопросами. Волевой, энергичный военачальник.

Что касается предпринятых решений, то произошла замена и в кадровом составе Генерального штаба. Пришло достаточно много молодых офицеров с фронта. Это, те кто начинал боевые действия еще в знании капитанов, майоров в 2014-ом году. На Восток они отправлялись командирами батальонов, а сейчас доросли до уровня, когда входят в Генштаб.

Это закаленные в боях люди, которые пользуются авторитетом у личного состава. Это тоже очень важно. Сам процесс изменений идет в лучшую сторону.

Валерий Залужный — заслуженный человек, который пользуется огромным авторитетом и уважением у украинского общества. Однако стоит понимать, что сейчас новый главнокомандующий, новая команда военного руководства, которую необходимо поддержать. Это залог выживания всех нас.

Могу сказать, что не завидую новому главнокомандующему, потому что он пришел в, мягко говоря, непростую ситуацию, когда Россия продолжает наступление. В этой ситуации нам хотелось бы больше поддержи от партнеров, поставок артиллерийских снарядов, вооружений.

В общем, ситуация непростая, вызовов много, но Сырский работает.

— Мы видим одно из первых решений главкома ВСУ. Под Авдеевку переброшена третья штурмовая бригада. О чем может это говорить?

— Выводы пока делать рано. На данный момент неизвестно, какие задачи и цели поставлены. С одной стороны, может идти речь о стабилизации ситуации, а, возможно, бригада зашла, чтобы обеспечить отход другим силам.

На этом направлении достаточно сложная ситуация для украинских войск. Но все равно удается сдерживать атаки врага, потери у них достаточно серьезные.

— Как может измениться тактика ВСУ после назначения Сырского?

— Он приверженец маневренных, смелых действий. Александр Сырский умеет проводить быстрые, успешные и маневренные наступательные операции. Он вообще в наступлении достаточно хорош.

Но и в обороне, что продемонстрировала защита Киева. Объективно, сейчас вести какие-то наступательные действия Украина не будет. В ближайшей перспективе задача — отбить атаки врага.

Мы видим, что украинское командование правильно понимает и оценивает ситуацию под Купянском. Это очень важное направление, которое необходимо сдерживать.

Тем не менее, думаю, что даже в обороне будут определенные нюансы, которые будут охарактеризованы подходами мобильной обороны — быстрыми перемещениями, внезапностью, чтобы быстро перебросить войска, появиться внезапно и нанести противнику мощные удары. Это в первой половине года.

Во второй половине 2024-го года, если будет все стабильно с поддержкой и помощью, думаю, что мы можем увидеть уже и другой характер боевых действий. Какие-то локальные тактические наступательные действия. Подчеркну, если для того будут соответствующие условия.