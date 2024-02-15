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Как выглядит самая дорогая дача Бреста

  • 15.02.2024, 15:30
Как выглядит самая дорогая дача Бреста

В стильной современной постройке есть все удобства, включая систему «умный дом».

На площадке недвижимости Realt продается симпатичный коттедж под Брестом. Этот дом хоть и располагается в садовом товариществе, но территориально находится практически в городской черте Бреста. В стильной современной постройке есть все удобства, включая систему «умный дом» и газ. Кстати, похоже, это − самая дорогая дача в окрестностях города.

Этот дачный дом располагается в садовом товариществе «Пресса» в Брестском районе. До окраин областного центра отсюда — чуть больше километра. В пешей доступности находится остановка общественного транспорта и городское маршрутное такси.

Дом был построен в 2020-м году из газосиликатных блоков. Постройка, утеплена и покрыта декоративной штукатуркой.

Дача состоит из основного и мансардного этажа. Общая площадь дома составляет 96 квадратных метров.

На первом этаже расположилась кухня-гостиная, санузел, кабинет и котельная. На мансардном этаже − две спальни, а также гардеробная и ванная комната.

Дом полностью готов к проживанию: обставлен мебелью и техникой. Также дача оборудована системой «умный дом».

На даче есть все коммуникации, включая газ. Отопление — газовое, вода − скважина, канализация — автономная (септик).

К дому примыкает небольшой участок — чуть более 4-х соток. Он правильной формы, огорожен со всех сторон, вдоль забора высажены туи. Во дворе дома имеется навес на три автомобиля и хозпостройка.

Стоимость дачи — 171 тысяча долларов.

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