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«Убедили не отдавать папку в белорусское посольство»

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  • 15.02.2024, 15:37
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«Убедили не отдавать папку в белорусское посольство»

Белоруска потеряла в Варшаве документы на ВНЖ, но помощь пришла с неожиданной стороны.

Ольга вместе с 15-летним сыном уехала из Беларуси после выборов 2020 года. Живет в Варшаве, имеет вид на жительство. Когда пришел срок продлевать ВНЖ, она собрала все документы и в день их подачи забыла эту важную папку в магазине. Потом с ней произошли удивительные события, которыми она поделилась с EX-PRESS.BY.

Ольга вспомнила про забытую в магазине папку с документами, только уже когда приехала в варшавское Управление по делам иностранцев.

— Страх, что все документы потеряны и мы с сыном остались вообще без документов, не успел перерасти в ужас. Я только вошла в управление, а там меня уже ожидали два подростка (таджик и украинец), которые мою папку вместе с продавцом и обнаружили.

Парни по комплекту документов догадались, что человек на международной защите, что даты «на карте побыта» (ID-удостоверение о наличии ВНЖ Польши. — Прим ред.) на исходе и что владелец папки намеревался ехать на Таборова (на этой улице в Варшаве находится Управление по делам иностранцев. — Прим. ред.). Они убедили продавца не отдавать документы в белорусское посольство, что таким нельзя в посольство, вызвали такси и — пока я добирались общественным транспортом — уже были там.

Оба мальчика, как оказалось, из семей беженцев (родители мальчика таджика получили политическое убежище), и они в курсе проблем — не только своих, но и наших. Было так приятно услышать, что эти дети знают, что происходит в Беларуси, — вспоминает белоруска.

Кстати, парни даже не взяли деньги за такси: «Они сказали: „Мы вам помогли — нам тоже кто-то поможет, и вы тоже кому-то поможете“».

— Вот такая философия «бумеранга добра». Этим мальчикам 16 и 17 лет. Они пережили много нехорошего: у одного война в стране, семья второго тоже не от хорошей жизни бежала. Но они не очерствели, не обозлились, не захотели на мне заработать… Они по-человечески помогли. Когда случаются такие замечательные истории, думаешь: «Может, мир не совсем потерян?» — рассказала Ольга.

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