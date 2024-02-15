СБУ подорвала коллаборантов прямо во время совещания в Энергодаре
- 15.02.2024, 15:52
Время для удара было выбрано символическое.
Служба безопасности Украины передала коллаборантам в Энергодар «взрывную валентинку».
Об этом сообщили источники «24 Канала». Уточняется, что «инцидент» произошел вчера, 14 февраля – на День Святого Валентина.
Коллаборационисты как раз собрались в горсовете, чтобы обсудить вопросы «бюджета» и подготовку к «выборам» на временно оккупированных территориях, посетил ударный дрон СБУ.
«В день влюбленных спецназовцы СБУ напомнили предателям, что сотрудничество с оккупантами – это не только уголовная ответственность, но и опасно для жизни», – сообщили источники.
Поэтому, «совещание» предателей закончилось безрезультатно.
«По слухам, следующее совещание будет не скоро, потому что коллаборационисты теперь боятся собираться и очень переживают за свои жизни», – добавили источники.