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СБУ подорвала коллаборантов прямо во время совещания в Энергодаре

  • 15.02.2024, 15:52
СБУ подорвала коллаборантов прямо во время совещания в Энергодаре

Время для удара было выбрано символическое.

Служба безопасности Украины передала коллаборантам в Энергодар «взрывную валентинку».

Об этом сообщили источники «24 Канала». Уточняется, что «инцидент» произошел вчера, 14 февраля – на День Святого Валентина.

Коллаборационисты как раз собрались в горсовете, чтобы обсудить вопросы «бюджета» и подготовку к «выборам» на временно оккупированных территориях, посетил ударный дрон СБУ.

«В день влюбленных спецназовцы СБУ напомнили предателям, что сотрудничество с оккупантами – это не только уголовная ответственность, но и опасно для жизни», – сообщили источники.

Поэтому, «совещание» предателей закончилось безрезультатно.

«По слухам, следующее совещание будет не скоро, потому что коллаборационисты теперь боятся собираться и очень переживают за свои жизни», – добавили источники.

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