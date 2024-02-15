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Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев

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  • 15.02.2024, 16:21
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Залужный возглавил рейтинг доверия украинцев

Зеленский на третьем месте.

Новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, обнародованные в четверг, 15 февраля, пишет New Voice.

Согласно ему, не доверяет Сырскому 21% респондентов, еще 4% не определились с отношением.

В то же время 35% опрошенных не знали его в феврале, 48% — в декабре 2023 года. Как сообщает КМИС, в перечне тех, кто его знает, в феврале ему доверяют 62%, не доверяют — 33%. В декабре соотношение было 63% против 29%, то есть по сравнению с концом прошлого года отношение к Сырскому почти не изменилось.

Лидирует в списке доверия украинцев из 13 предложенных деятелей бывший главнокомандующий Валерий Залужный — ему доверяют 94%, не доверяют всего 5%.

После него идут начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (66% доверия), президент Владимир Зеленский (64%), волонтер и общественный деятель Сергей Притула (61%). На пятой позиции Сырский.

Опрос КМИС проводил в период отставки Залужного с должности главкома: до увольнения 5−8 февраля провели 874 интервью, после увольнения 9−10 февраля — 328 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.

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