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В Лунинце за лайки арестовали 74‑летнего пенсионера

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  • 15.02.2024, 16:30
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В Лунинце за лайки арестовали 74‑летнего пенсионера
Анатолий Прищик

Несмотря на онкологию и проблемы с сердцем.

В Лунинце за распространение «экстремистских» материалов судили 74-летнего Анатолия Прищика, пишет «Берасцейская вясна».

Анатолия Прищика задержали 12 февраля у подъезда дома. По данным правозащитников, поводом для административного дела стали лайки, которые мужчина оставил в «Одноклассниках».

Суд не принял во внимание медицинские заключения о тяжелых заболеваниях активиста: онкологии и проблемах с сердцем. Ему назначили 15 суток ареста.

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