В Лунинце за лайки арестовали 74‑летнего пенсионера 7 15.02.2024, 16:30

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Анатолий Прищик

Несмотря на онкологию и проблемы с сердцем.

В Лунинце за распространение «экстремистских» материалов судили 74-летнего Анатолия Прищика, пишет «Берасцейская вясна».

Анатолия Прищика задержали 12 февраля у подъезда дома. По данным правозащитников, поводом для административного дела стали лайки, которые мужчина оставил в «Одноклассниках».

Суд не принял во внимание медицинские заключения о тяжелых заболеваниях активиста: онкологии и проблемах с сердцем. Ему назначили 15 суток ареста.