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Партизаны устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ

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  • 15.02.2024, 16:54
  • 2,574
Партизаны устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ

Что удалось узнать.

Партизаны движения «Атеш» устроили слежку за кораблями Балтийского флота РФ в Санкт-Петербурге. Также им параллельно удалось узнать о количестве флота в городе Кронштадт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«Наши агенты начали работу по сбору данных о балтийском флоте РФ. В процессе работы мы собрали данные о количестве кораблей и подводных судов в порту города Кронштадт», - говорится в сообщении.

Что удалось выяснить?

По словам партизан, были зафиксировано около десятка кораблей разного типа, в основном корветы, противодиверсионные катеры, тральщики и две подводные лодки.

«Мы продолжаем проводить разведку и собирать данные о войсках РФ и передавать всю собранную информацию Силам обороны Украины», - добавили в «Атеш».

Уничтожение кораблей РФ

По данным Генштаба на 15 февраля, украинские силы обороны уничтожили уже 25 кораблей и катеров российских оккупантов. Только недавно Украина потопила два российских судна - 1 февраля был уничтожен ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ, а 14 февраля большой десаньный корабль «Цезарь Куников».

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