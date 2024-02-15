В Гродно 13-летний школьник вызвал милицию на родителей, которые выпили и устроили драку

В Гродно 13-летний школьник вызвал милицию на родителей, которые выпили и устроили драку4
- 15.02.2024, 17:29
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Наряд приехал, а мама с папой трезвые.
В Гродно проводится проверка по факту вызова 13-летним школьником милиции на своих родителей.
Звонок поступил около 1.15. Подросток рассказал, что его родители дома дерутся в состоянии алкогольного опьянения. Со слов подростка, в квартире находились еще несовершеннолетние дети.
На место прибыл наряд милиции, но родители на момент их визита были трезвы. По данному факту проводится проверка.