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Трамп предлагает предоставить Украине помощь в кредит

  • 15.02.2024, 17:23
Трамп предлагает предоставить Украине помощь в кредит

И заявил, что если у Киева не будет денег, он может их не возвращать.

45-й президент США Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании в Южной Каролине предложил ссудить Украине деньги на военные нужды, пока в Конгрессе задерживается утверждение дальнейшей поддержки для ВСУ. Об этом сообщает Bloomberg.

«Они хотят дать им еще $60 млрд. Сделайте это так. Ссудите им деньги. Если они смогут, они вернут нам деньги. Если они не смогут, они не должны возвращать нам деньги», – сказал Трамп.

Кандидат на должность американского лидера сравнил это с тем, как он помогает спортсменам, у которых «был потенциал, но не было денег в начале их карьеры».

«Почему вы должны просто отдать им деньги? Сделайте это в виде кредита <...> Я так поступаю со спортсменами. Например, с профессиональными гольфистами, которые, на мой взгляд, очень хорошие. У них нет денег, но у них большой талант», – отметил Трамп.

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