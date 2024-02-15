Дольщики высотки в Минске получили от застройщика неприятный сюрприз 7 15.02.2024, 17:44

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Жильцы не согласны доплатить за «воздух».

Не успели жильцы многоквартирного дома на ул Жуковского, 16 в Минске получить ключи от новеньких квартир, как застройщик — «Минский домостроительный комбинат» — объявил: за «квадраты» нужно доплатить, сообщает «Онлайнер». Дольщики убеждены: суммы возникли «из ниоткуда». Одной из причин удорожания квадратного метра стали корректировки в проекте: по словам жильцов, их застройщик внес еще на этапе строительства, при этом не спросив у них согласия.

В числе дольщиков оказались супруги Людмила и Александр. Они построили трехкомнатную квартиру на ул. Жуковского, 16 как многодетная семья: стояли в очереди на улучшение жилищных условий с 2019 года. Будущая высотка привлекла минчан не только удобным расположением, но и большой площадью квартиры: вместимость трешки — 114 «квадратов». Жилье обошлось супругам в $75 400 по курсу. В сентябре прошлого года, когда дом ввели в эксплуатацию, застройщик сделал перерасчет и потребовал доплатить за метры. Суммы у всех разные, некоторые владельцы стали должниками аж на $5 тыс. У Александра с супругой эта цифра близится к $2500 по курсу. Как так вышло?

— По первоначальному проекту, который был у нас на руках при заключении договоров, все инженерные коммуникации должны были быть отделены перегородками (зашиты гипсокартоном) от полезной площади, — рассказывает подробности Александр. — В процессе строительства застройщик без согласования с дольщиками внес изменения в проект. При этом в договоре долевого строительства это предусмотрено в обязательном порядке.

По словам жильцов новостройки на ул. Жуковского, 16, «Минский домостроительный комбинат» и администрация Октябрьского района до последнего уверяли владельцев квартир в том, что, несмотря на данное изменение, площадь под коммуникации не будет входить в обмер БРТИ.

— Но случилось все ровным счетом наоборот: после обмера выяснилось, что все инженерные коммуникации попали в замеры БРТИ, а сам застройщик «переобулся» и нашел этому оправдание, — говорит Александр.

Таким образом, после перерасчетов на финальном этапе строительства площадь жилья по договору увеличилась на 1-2 «воздушных» квадратных метра, за которые жильцам придется доплатить. При этом стоимость «квадрата» также изменилась. По словам Александра, в его случае — незначительно, у других сумма выросла до 100 рублей.

— Если мы откажется подписывать допсоглашение, застройщик грозится расторгнуть договор, — говорит многодетный отец. — При этом, качество стройки дома, на мой взгляд, оставляет желать лучшего.

По словам дольщиков, они не готовы мириться с таким исходом дела и написали коллективное обращение в разные инстанции. Пока вопрос урегулировать не удалось.

Что говорит застройщик?

Журналисты обратились в Минский домостроительный комбинат за комментарием, чтобы узнать, куда исчезла зашивка инженерных коммуникаций из квартир, из-за отсутствия которой произошло увеличение их площади, и почему изменения в проект внесены застройщиком в одностороннем порядке, без согласования с дольщиками. Спойлер: ответ на эти вопросы они так и не получили. Комментарий МДК:

— Застройщиком объекта строительства «многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Жуковского и наземным паркингом со встроенными помещениями общественного назначения» являлся OAO «Минский домостроительный комбинат». При заключении договоров создания объектов долевого строительства (далее — договор) застройщик руководствовался указом Лукашенко от 06.06.2013 №263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» (далее — указ №263), который действовал на момент начала строительства.

В соответствии с типовым договором создания объекта долевого строительства, утвержденным указом №263 (далее — типовой договор), заключались договоры с дольщиками вышеназванного объекта. Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади объекта долевого строительства сформирована на дату заключения договора и на протяжении всего периода строительства оставалась неизменной.

В соответствии с п. 7 указа №263 и разделом 4 типового договора, если затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта долевого строительства, но относимые на стоимость строительства в соответствии с законодательством, не могут быть определены застройщиком в полном объеме на стадии заключения договора, их стоимость предъявляется дольщику к оплате по мере производства таких затрат или по окончании строительства.

В соответствии со ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством.

Согласно условиям заключенных с дольщиками договоров при отклонении общей площади построенного объекта долевого строительства от результатов обмера РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» в большую либо меньшую сторону застройщиком производится перерасчет стоимости объекта долевого строительства. На основании указанных выше обстоятельств с дольщиками заключаются дополнительные соглашения согласно условиям заключенных договоров.

OAO «Минский домостроительный комбинат» предоставляет информацию на основании действовавшего законодательства. Предоставлять информацию, затрагивающую интересы сторон заключенных договоров долевого строительства, оснований не имеется.

Во избежание разночтения и конфликтных ситуаций при подготовке ответов дольщикам просьба ссылаться на изложенные в данном письме формулировки, не искажая их содержания.