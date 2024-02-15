ЕС заявил, что прекратит транзит российского газа через Украину 11 15.02.2024, 17:58

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Коллаж: nv.ua

Найдены альтернативные источники поставок.

Европейский союз не заинтересован в продлении контракта относительно транзита российского газа через Украину. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет The Moscow Times.

«Мы не заинтересованы в продлении трехстороннего соглашения о транзите газа с Россией, срок действия которого истекает к концу этого года», — цитирует Reuters заявление Симсон.

По ее словам, страны, которые получали газ этим транзитным маршрутом, в том числе Австрия, Италия и Словакия, смогут найти альтернативные источники поставок.

Контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце этого года. Киев заявил, что не будет продлевать его.

В понедельник 12 февраля министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер заявляла, что Вена рассматривает возможность разрыва контракта на закупку российского газа.

Газ «Газпрома» поступает в Австрию по долгосрочному контракту с местной энергетической компанией OMV, и на эти поставки, по данным Bloomberg, в ноябре и декабре приходилось около половины всего экспорта «Газпрома» в Евросоюз.

Потеря рынка Австрии, где находится один из крупнейших газовых хабов Европы, Баумгартен, сулит новую травму «Газпрому», который за два года войны потерял две трети экспорта. В прошлом году компания прокачала за рубеж лишь 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. Экспорт в Европу сжался до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов.

Добыча «Газпрома» упала до 404 млрд кубометров — самого низкого уровня с 1990 года, когда в газовую госкорпорацию было преобразовано Министерство газовой промышленности СССР.

Кремль рассчитывает на Китай, предлагая тому построить новый газопровод «Сила Сибири — 2» и увеличить закупки газа в 5 раз, до 100 млрд кубометров год. Но Пекин медлит. В прошлом году президент России Путин дважды встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, убеждая его согласиться на проект, но оба раза переговоры закончились ничем.