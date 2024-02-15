«А что так радует лукашистов в этом дне?» 5 15.02.2024, 18:06

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Фото: DOUGLAS E. CURRAN/AFP/GETTY IMAGES

Белорус рассказал, почему не отмечает годовщину вывода войск из Афганистана.

По всей Беларуси отмечают День памяти война-интернационалиста и 35-ю годовщину вывода советского контингента из Афганистана. Читатель сайта Charter97.org задается вопросом, что так радует лукашистов в этом дне:

— 771 погибший белорус? Или полторы тысячи раненых (718 из которых остались инвалидами) и 12 пропавших без вести? Белорусы, как и во Вторую мировую, потеряли самый большой процент населения по сравнению с другими народами СССР.

Больше 32 тысяч жителей республики прошли через локальные конфликты советской империи, воюя за чуждые им интересы.

Теперь путинисты втягивают белорусский народ в войну против братского украинского народа. Видя цели Путина и его отношение к белорусам, эта авантюра обойдется Беларуси в тысячи раз дороже.

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