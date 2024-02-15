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Столтенберг: Группа стран НАТО планирует передать Украине миллион дронов

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  • 15.02.2024, 18:33
  • 2,416
Столтенберг: Группа стран НАТО планирует передать Украине миллион дронов
Йенс Столтенберг

Украина получит и оборудование для F-16.

Группа стран Североатлантического альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Он напомнил, что сегодня, 15 февраля, прошло очередное заседание Совета Украина-НАТО. В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о ситуации на фронте, а страны НАТО подчеркнули важность дальнейшей поддержки.

Также Столтенберг отметил, что за последние несколько дней союзники, в том числе Канада, Финляндия и Норвегия анонсировали новые пакеты военной помощи Украине, в которые входит оборудование и запасные части для F-16, а также средства противовоздушной обороны.

- Группа союзников объединяется с целью поставки миллиона беспилотников для Украины. 20 союзников по НАТО также договорились о создании коалиции по разминированию. Все это поможет спасти жизни украинцев, - добавил генсек.

Напомним, ранее в рамках НАТО создали коалицию дронов для помощи украинским защитникам, к которой присоединилось более 20 стран

Сегодня, 15 февраля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что его страна вместе с Латвией возглавят такую коалицию.

Также Шаппс анонсировал передачу нашей стране тысяч дронов в рамках британского пакета стоимостью 200 млн фунтов.

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