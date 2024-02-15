закрыть
15 февраля 2024, четверг, 19:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Не только Путин — преступник

  • Игорь Эйдман
  • 15.02.2024, 18:45
  • 3,438
Не только Путин — преступник
Игорь Эйдман

Сказав «а», надо говорить и «б».

Недавно пришлось поучаствовать в редактировании итогового обращения одной эмигрантской конференции. В тексте, помимо украинцев, были названы и погибшие во время агрессии россияне. Я предложил добавить такое компромиссное определение: «которых путинский режим сделал преступниками».

«Вы с ума сошли! Даже солдаты гитлеровской Германии не были признаны преступниками!» – буквально заорал на меня один из участников обсуждения, пожилой и уважаемый человек, эмигрировавший не так давно под угрозой уголовного преследования.

Я был поражен. Некоторые как бы либеральные россияне до сих пор не могут признать очевидного. Не только Путин – преступник, его деревянные солдаты – тоже.

Больше половины из них – контрактники, ставшие убийцами из корыстных соображений, то есть при отягчающих вину обстоятельствах. Остальные – мобилизованные, которые стали преступниками по принуждению, то есть при смягчающих вину обстоятельствах.

Но и они тоже преступники. Если вор в законе сказал дворовым пацанам: «Пошли на дело, а то хуже будет», и те безропотно пошли на преступление – они стали его соучастниками.

Сравнение с немецкими солдатами времен Второй мировой войны некорректно. Немцы были призваны в результате всеобщей мобилизации, от которой в принципе было практически невозможно уклониться, а дезертиров быстро ловили и расстреливали.

У россиян была реальная возможность откосить. Многие так и сделали, убежали за границу или спрятались на время от военкоматов (всего на несколько месяцев нужно было лечь на дно).

Те же, кто пошел убивать украинцев, причем не только контрактники, но и мобики, сделали это в большинстве вполне сознательно: за деньги, по инерции, из-за пофигизма. Они добровольно согласились стать преступниками.

К тому же, помимо этого общего для них всех преступления, очень многие лично виновны в избиениях и убийствах мирных жителей и пленных, грабежах и мародерстве. Этому есть множество хорошо задокументированных свидетельств.

Сказав «а», надо говорить и «б», это не просто преступная война, ее ведет армия преступников: убийц, насильников и мародеров.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип