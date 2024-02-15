Не только Путин — преступник Игорь Эйдман

15.02.2024, 18:45

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Игорь Эйдман

Сказав «а», надо говорить и «б».

Недавно пришлось поучаствовать в редактировании итогового обращения одной эмигрантской конференции. В тексте, помимо украинцев, были названы и погибшие во время агрессии россияне. Я предложил добавить такое компромиссное определение: «которых путинский режим сделал преступниками».

«Вы с ума сошли! Даже солдаты гитлеровской Германии не были признаны преступниками!» – буквально заорал на меня один из участников обсуждения, пожилой и уважаемый человек, эмигрировавший не так давно под угрозой уголовного преследования.

Я был поражен. Некоторые как бы либеральные россияне до сих пор не могут признать очевидного. Не только Путин – преступник, его деревянные солдаты – тоже.

Больше половины из них – контрактники, ставшие убийцами из корыстных соображений, то есть при отягчающих вину обстоятельствах. Остальные – мобилизованные, которые стали преступниками по принуждению, то есть при смягчающих вину обстоятельствах.

Но и они тоже преступники. Если вор в законе сказал дворовым пацанам: «Пошли на дело, а то хуже будет», и те безропотно пошли на преступление – они стали его соучастниками.

Сравнение с немецкими солдатами времен Второй мировой войны некорректно. Немцы были призваны в результате всеобщей мобилизации, от которой в принципе было практически невозможно уклониться, а дезертиров быстро ловили и расстреливали.

У россиян была реальная возможность откосить. Многие так и сделали, убежали за границу или спрятались на время от военкоматов (всего на несколько месяцев нужно было лечь на дно).

Те же, кто пошел убивать украинцев, причем не только контрактники, но и мобики, сделали это в большинстве вполне сознательно: за деньги, по инерции, из-за пофигизма. Они добровольно согласились стать преступниками.

К тому же, помимо этого общего для них всех преступления, очень многие лично виновны в избиениях и убийствах мирных жителей и пленных, грабежах и мародерстве. Этому есть множество хорошо задокументированных свидетельств.

Сказав «а», надо говорить и «б», это не просто преступная война, ее ведет армия преступников: убийц, насильников и мародеров.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»